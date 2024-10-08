В Вологодском округе определили победителей #СЕНОФЕСТа35

В Вологодском округе выбрали лучший арт-объект из соломы. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава округа Иван Быков.

Голосование проходило в соцсети ВКонтакте. По его итогам выбрали трех победителей. Первое место занял СХПК колхоз «Передовой», создавший креативную фигуру «Горыныч». Второе место присудили СПК «Агрофирме Красная звезда» и их арт-объекту «Место силы». На третьем же месте оказалась «Марфа Васильна, я», выполненная ОАО «Заря».

«Благодарю все предприятия, которые приняли участие в нашем традиционном конкурсе. Внимания заслуживают абсолютно все фигуры «Сенофеста»! Большое спасибо всем, кто проголосовал и помог определить победителя – а это почти 9 тысяч человек», – поблагодарил Иван Быков.

Награждение участников конкурса состоится 15 ноября на районном торжественном мероприятии, посвященном Дню работников сельского хозяйства.

Ранее NewsVo показывал и других участников ежегодного конкурса.