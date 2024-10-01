В Вологодском округе проходит ежегодный конкурс #СЕНОФЕСТ35

Лучший арт-объект из соломы выбирают в Вологодском округе. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава округа Игорь Быков.

«В этом году семь сельхозпредприятий продемонстрировали свою креативность и творческий подход при создании неповторимых фигур, у которых многие успели сделать фото на память. Приглашаю всех жителей и гостей округа принять участие в голосовании и выбрать понравившийся арт-объект», – призвал Игорь Быков.

Голосование продлится до 7 октября. Оставить свой голос можно здесь. Победителя объявят в канун Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который пройдет 13 октября.