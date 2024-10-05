«Вологда-Чеваката» стартовала с двух побед в баскетбольной Суперлиге. В стартовом туре подопечные Владана Главичина на выезде встречались с «УГМК-Юниор». В первом матче «пчелы» уже в первой четверти захватили лидерство (14:9).

На протяжении почти всей второй четверти вологжанки были в роли лидера, максимальный перевес составлял 7 очков. Впрочем, к концовке первой половины матча юные «лисицы» догнала своих соперниц и на большой перерыв команды ушли при счёте 27:26 в пользу хозяек паркета.

Ключевой в матче стала третья четверть, которую «Чеваката» выиграла с разницей +7 (19:12), доведя матч до итоговой победы 62:55.

«К счастью для нас, мы одержали победу, несмотря на множество ошибок и не лучший процент реализации с игры. Мы отыграли товарищеские матчи, потом кубок, но ожидание от игр чемпионата совсем другое. На играх совсем другое давление, напряжение в лиге существенно выше. В конце концов, важно то, что мы выиграли, даже если мы сыграли не так уверенно, как в предсезонке», - сказал после игры Владан Главинич.

Сегодня команды провели ещё один матч друг против друга, который завершился 56:47 в пользу вологодской команды. По 10 очков в составе «желто-фиолетовых» набрали Яна Гараничева и Есения Магжанова, 14 подборов у Екатерины Тереховой.

Второй тур «Чеваката» сыграет 14-15 октября также на выезде против «Невинномысска».