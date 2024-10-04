Череповецкая компания выплатит волгоградцу компенсацию за навязчивые звонки

Житель Волгоградской области обратился в Череповецкий городской суд с иском о компенсации морального вреда. Мужчина устал от навязчивой рекламы, поступающей посредством звонков и смс-сообщений. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.
Согласия на получения звонков с рекламой мужчина не давал, поэтому сначала он обратился в региональный антимонопольный орган по месту жительства. Там установили, что рекламные звонки поступают от череповецкой организации. Решением комиссии УФАС России по Волгоградской области данная реклама признана ненадлежащей, череповецкой организации выдано предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе.
Одновременно с этим, Череповецкий городской суд удовлетворил исковые требования волгоградца в полном объеме. Организация выплатит ему компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей, а также покроет судебные издержки в сумме 15 024 руб. 48 коп.
«В силу части 1 статьи 18 закона «О рекламе» распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено. Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием», – пояснили в пресс-службе судов.