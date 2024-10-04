Череповецкая компания выплатит волгоградцу компенсацию за навязчивые звонки

Житель Волгоградской области обратился в Череповецкий городской суд с иском о компенсации морального вреда. Мужчина устал от навязчивой рекламы, поступающей посредством звонков и смс-сообщений. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Согласия на получения звонков с рекламой мужчина не давал, поэтому сначала он обратился в региональный антимонопольный орган по месту жительства. Там установили, что рекламные звонки поступают от череповецкой организации. Решением комиссии УФАС России по Волгоградской области данная реклама признана ненадлежащей, череповецкой организации выдано предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе.

Одновременно с этим, Череповецкий городской суд удовлетворил исковые требования волгоградца в полном объеме. Организация выплатит ему компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей, а также покроет судебные издержки в сумме 15 024 руб. 48 коп.