Уроженец Вологодчины обвиняется в краже кенгурят из Ярославля и Калуги

[ Происшествия ]

Полиция задержала 31-летнего уроженца Вологодской области, обвиняемого в краже трех кенгурят из Ярославского зоопарка и парка птиц в Калужской области.

Ранее NewsVo рассказывал, что первое похищение произошло 27 сентября. Тогда из зоопарка в соседнем Ярославле украли самца Кроша, которому не исполнилось и полугода. Записи с видеокамер не осталось, так как злоумышленники перерезали провода. Второй эпизод произошел спустя три дня в Калуге. Из парка птиц «Воробьи» пропали двое 6-месячных самок кенгуру.

Как сообщает издание «МК», рост задержанного около 150 см, поэтому правоохранители между собой называют его карликом. Ранее мужчина уже попадал в поле зрения полиции за совершение подобных преступлений.

По предварительным данным, вологжанин получил заказ от бизнес-леди из Подмосковья на трех кенгуру. Кенгуренка из Ярославля он перевозил в переносной клетке. После похищения, он отвез малыша заказчице, после чего проследовал в Калужскую области.

На данный момент удалось изъять только одного из двух кенгуру, похищенных в Калужской области. Его поместили в Ярославский зоопарк для осмотра и ветконтроля. Второй зверь, украденный в парке птиц, погиб.

Сейчас оперативники отправились к заказчице первого животного, чтобы забрать похищенного кенгуру.

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Фото: freepik
 

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