По России прокатилась массовая волна похищений кенгуру

За прошедшую неделю по России прокатилась волна необычных краж. Воровали не драгоценности и деньги, а воровали животных, причем не породистых собак и кошек, а кенгуру …

За последние семь дней в России в двух регионах украли сразу трех кенгурят. Возможно это был специальный заказ со стороны частных зоопарков, либо торговцев с черного рынка.

Кенгуру были похищены из зоопарков Ярославской и Калужской областей. Так первое похищение произошло 27 сентября в Ярославле, когда был украден молодой самец Крош, которому еще не исполнилось и полгода. По странному стечению обстоятельств в этот день в зоопарке оказались отключены все видеокамеры, злоумышленники преднамеренно перерезали провод. Было установлено, что похитители перебрались через забор с помощью лестницы, забрали животное и скрылись с места преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело.

А через три дня в Калуге произошел второй эпизод, когда из центра птиц «Воробьи» похитили двух 6-месячных самок кенгуру. Здесь задачу ворам облегчило то, что в данном учреждении видеокамер не было в принципе. Однако схема похищения была идентичной первому эпизоду.

За основу пока взяты две версии. Кенгурят похитили с целью поселить в частном зоопарке, либо перепродать на черном рынке. Проблема заключается в том, что кенгуру еще очень молодые, поэтому им требуется специальный уход.

Данное дело уже взято на контроль в МВД, мы также будем отслеживать все новости по этой теме. Надеемся, что животным ничего не угрожает …