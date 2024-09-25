В Вологде нашли подростков, устроивших спарринг с «Девочкой с мороженым»

Полицейские установили личности молодых людей, который пытались повредить бронзовую скульптуру «Девочку с мороженым», установленную на бульваре проспекта Победы в Вологде. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Ранее NewsVo рассказывал, что подростки решили устроить спарринг с новой скульптурой и несколько раз ударили по ней руками и ногами. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовал и. о. мэра Андрей Накрошаев.

Нарушителями оказались двое 15-летних вологжан. Один из них уже состоит на учете в ПДН за хулиганские поступки.

«В разговоре с инспектором ОДН отдела полиции № 1 несовершеннолетние свой поступок объяснили тем, что просто хотели пошутить. Полицейские провели с подростками профилактическую беседу о недопустимости совершения аналогичных деяний, разъяснили соответствующие нормы уголовного и административного законодательства», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Материалы по этому делу передадут в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Инспекторы решат, нужно ли привлекать родителей подростков к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей. Помимо этого, к подросткам будут применены меры воздействия, предусмотренные для данного случая действующим законодательством.