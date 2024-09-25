В Вологде ищут подростков, побивших «Девочку с мороженым»

Исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев в своем телеграмм-канале опубликовал видео, на котором компания подростков решили устроить спарринг с новой бронзовой скульптурой «Девочка с мороженым» на бульваре проспекта Победы. Молодые люди несколько раз ударили статую руками и ногами.

И. о. мэра отметил, что запись с камеры видеонаблюдения уже передана в городское Управление МВД России.