В Вологде ищут подростков, побивших «Девочку с мороженым»

Исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев в своем телеграмм-канале опубликовал видео, на котором компания подростков решили устроить спарринг с новой бронзовой скульптурой «Девочка с мороженым» на бульваре проспекта Победы. Молодые люди несколько раз ударили статую руками и ногами.
И. о. мэра отметил, что запись с камеры видеонаблюдения уже передана в городское Управление МВД России.
«Злоумышленники будут найдены, и проведена соответствующая работа. Как это сделано и с теми, кто покусился на умные остановки. В отношении двух хулиганов, разгромивших медиаэкраны на остановочных комплексах, уже возбуждены уголовные дела. Третий правонарушитель, который недавно разбил остановку у ТЮЗа, также найден. Об этом подробнее расскажу позже», – сообщил Андрей Накрошаев.