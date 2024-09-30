В Кичгородецком районе задержали поджигателя, по вине которого погибли люди

45-летнего жителя Кичменгского Городка по решению суда заключили под стражу на 2 месяца. Мужчина подозревается в убийстве двух лиц, совершенном с особой жестокостью путем поджога. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.
Напомним, трагедия случилась в ночь с 25 на 26 сентября в деревне Данилово Кичменгско-Городецкого района. Местная жительница сообщила в МЧС о возгорании частного дома, находящегося по соседству. В результате пожара погибли два человека: женщина 1971 года рождения и мужчина 1977 года рождения. Изначально специалисты МЧС считали причиной возгорания неисправность печи или проблемы с электрооборудованием.
«Подозреваемый официально не трудоустроен, ранее привлекался к уголовной ответственности, злоупотребляет спиртными напитками. Взяты во внимание и данные о характере выдвинутого против него подозрения, а также то, что на текущем этапе расследования существует реальная угроза того, что подозреваемый, находясь на свободе, может заниматься преступной деятельностью, скрыться от органов следствия и суда, оказать влияние на свидетелей, а также воспрепятствовать установлению истины по уголовному делу», – рассказали в пресс-службе.