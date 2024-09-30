В Кичгородецком районе задержали поджигателя, по вине которого погибли люди

45-летнего жителя Кичменгского Городка по решению суда заключили под стражу на 2 месяца. Мужчина подозревается в убийстве двух лиц, совершенном с особой жестокостью путем поджога. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Напомним, трагедия случилась в ночь с 25 на 26 сентября в деревне Данилово Кичменгско-Городецкого района. Местная жительница сообщила в МЧС о возгорании частного дома, находящегося по соседству. В результате пожара погибли два человека: женщина 1971 года рождения и мужчина 1977 года рождения. Изначально специалисты МЧС считали причиной возгорания неисправность печи или проблемы с электрооборудованием.

Та же очевидица сообщила, что незадолго до пожара к соседям пришел в гости мужчина. Сейчас он заключен под стражу до 25 ноября.