Два человека сгорели в огне в Кич-Городецком округе

[ Происшествия ]

В Кич-Городецком округе в результате пожара погибли два человека. Происшествие случилось сегодня ночью в деревне Данилово.

По словам сотрудников МЧС, о пожаре сообщила местная жительница, которая ночью проснулась от запаха дыма, а, выйдя на улицу, увидела горящий дом. Также она рассказала, что дом принадлежал 52-летней женщине, к которой накануне пришел в гости 47-летний мужчина.

«6 сотрудников МЧС России и 2 единицы техники, прибывшие на вызов, ликвидировали возгорание на площади 66 квадратных метров. В процессе тушения были обнаружены два тела», - рассказали в управлении МЧС.

В результате пожара полностью сгорели дом и баня. По предварительным данным, причиной возгорания могли стать неисправность печи или проблемы с электрооборудованием.

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