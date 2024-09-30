«Вологда-Чеваката» завоевала первый трофей нового сезона

«Вологда--Чеваката» завоевала первый трофей в новом сезоне, став обладателем кубка Давида Берлина.

В финальном матче вологодским баскетболисткам противостояла ивановская «Энергия». Вологжанки постепенно набирали ход в матче. Если первая четверть была выиграна с разницей в одно очко (17:16), то по ходу второй четверти преимущество «пчёл» достигало двухзначного разрыва (32:22). Правда, за последние полторы минуты первой половины матча ивановским баскетболисткам удалось подтянуться и на большой перерыв команды ушли при счёте 32:26.

Ключевой в матче стала третья четверть, которая стала самой результативной для подопечных Владана Главинича. «Чеваката» выиграла её 26:15, что и помогло им в конечном итоге довести матч до победы - 71:58.

Лучший игроком «Финала четырех» была признана легкий форвард «Чевекаты» Елизавета Зайцева, набравшая в решающем матче 19 очков. Также в символическую сборную турнира вошла Александра Кирина.

Вместе с кубком Берлина «Чеваката» получила путёвку в основной раунд кубка России, где в 1/8 финала встретится с курским «Динамо». Игры пройдут 23 октября и 2 ноября. Первый матч команды сыграют в Вологде, второй будет сыгран в Туле.