«Вологда-Чеваката» поборется сегодня за Кубок Давида Берлина

Накануне в 1/2 финала вологодские баскетболистки встречали с «Невинномысском». С первой же четверти вологодская команда начала уверенно прессинговать ставропольчанок и создала себе задел +10 очков (27:17) к концу первой четверти. Инициативу в свои руки взяла Елизавета Зайцева, за первые четыре минуты набравшая 11 очков, в числе которых значилась и меткая «трешка», и безошибочные двухочковые, и точные штрафные броски.

Впрочем, к концу второй четверти ставропольчанкам удалось сократить отставание до пяти очков (42:47), но после большого перерыва команда Эдуарда Семенова не придумала способа обойти «Чевакату» и осталась в роли догоняющих — хотя в самом начале третьей четверти максимально приблизилась к соперницам (46:47 после двух очков Екатерины Генадиевой).

Кураж поймала Алина Замараева из «Чевакаты», заработавшая для своей команды в этом отрезке 9 очков. Заключительная десятиминутка прошла на равных (15:15), что означало победу подопечных Владана Главинича (85:72) и выход в финал Кубка Давида Берлина.

Лучшими в составе «пчёл» стали Елизавета Зайцева, оформившая дабл-дабл (23 очка и 10 подборов) и капитан Алина Замараева (14 очков + 6 передач).

В другом полуфинале ивановская «Энергия» обыграла «Славянку-ЧКПЗ» из Челябинской области - 68:59 и также вышла в финал, где сыграет вологодской командой. Матч «Вологда-Чеваката» - «Энергия» пройдёт сегодня в казанском «Баскет Холле» и начнется в 20:00. Победитель турнира получит кубок, а также путевку в 1/8 финала Кубка России.