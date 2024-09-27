После дождливых выходных на Вологодчину придет холодный антициклон

Дождливые выходные обещают вологжанам синоптики. Уже в пятницу, 27 сентября в регион пришел циклон, который принес дождливую погоду и небольшое понижение температуры – от +16 градусов на западе до +21 градуса на востоке области.

«В ночь на субботу зона интенсивных дождей продолжит смещаться к востоку, температура воздуха в пределах 9-14 градусов тепла. Днем при прохождении очередного фронта дожди усилятся, существует вероятность грозы, порывы до 18 м/с. Несмотря на ненастную погоду, температура воздуха ожидается теплее климатической нормы от +16 до +21 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В воскресенье интенсивность дождей снизится, ветра развернут направление на северное и северо-западное. Температура днем составит от +13 до +18 градусов. Аналогичная погода сохранится в понедельник, правда, станет еще прохладней.

По предварительным данным, в первые дни октября вновь усилит влияние антициклон, который принесен сухую и прохладную погоду. В ночные часы возможны заморозки.