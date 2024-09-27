В Вологде расследуют покушение на мошенничество при ремонте школы №13

[ Общество ]

Прокуратура г. Вологды провела проверку соблюдения законодательства при проведении капитального ремонта МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.А. Завитухина».

Ранее NewsVo рассказывал о расторжении контракта в одностороннем порядке с подрядчиком из-за срыва сроков. В настоящее время работы выполняет другая компания.

«По результатам проведенной проверки выявлены грубые нарушения федерального законодательства, сопряженные с мошенническими действиями при предоставлении отчетной документации на выполненные ремонтных работ, что могло повлечь причинение ущерба бюджету на сумму более 36 млн рублей», – сообщают в пресс-службе прокуратуры Вологодской области.

Материалы проверки направили в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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