Завершать ремонт в школе №13 Вологды будет другой подрядчик

[ Общество ]

Завершить ремонт в вологодской школе №13 будет другой подрядчик. Об этом заявил избранный губернатор Георгий Филимонов в ходе проверки работ по капитальному ремонту школы.

«В средней общеобразовательной школе №13 работает новый подрядчик. Основные работы уже выполнены. Бригада завершает штукатурку и окраску стен, установку окон, устройство плитки, линолеума и каркаса потолков, электромонтажные и сантехнические работы, укладку фанеры и монтаж кровли», – пояснил Георгий Филимонов.

Как ранее сообщал NewsVo, с подрядчиком из Курска, проводившим ремонт в 13-й школе, контракт был расторгнут в одностороннем порядке. Сдать объект планировалось до 1 сентября. Контролировал ход ремонт и.о. мэра города Андрей Накрошаев, а также прокурорские работники и сотрудники правительства региона.

Школа была открыта к началу учебного года с незавершенным ремонтом. Первые две недели школьники учились в здании детского сада.

Георгий Филимонов также рассказал, что новая подрядная организация будет заниматься ремонтом спортзала и мастерских.

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