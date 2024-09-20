В Вологде расторгли контракт с подрядчиком, ремонтировавшим школу №13

В одностороннем порядке расторгнут контракт с подрядчиком из Курска, проводившим ремонт в школе №13 областной столицы. Заканчивать работы будет уже другой подрядчик. Об этом первый замгубернатора Юрий Умеренко доложил вчера на оперативном совещании в Правительстве области.

Напомним, ремонт школы начался 11 марта этого года. Сдать объект планировалось до 1 сентября. Реконструкцию контролировал и. о. мэра Андрей Накрошаев совместно с Правительством области и прокуратурой, так как несколько раз был риск срыва сроков. К началу учебного года школу удалось открыть, однако оставались «небольшие косметические работы». Первые две недели школьники учились в здании детского сада.

Сейчас все еще ведутся работы на первом этаже основного корпуса. Закончить их планируют к 1 октября. К середине октября завершат работы в пристройке, где расположены спортзал и мастерские для уроков труда. Помимо этого, до сих пор не работает школьный пищеблок. За питание детей сейчас отвечает Центр социального питания города. Запустить свою же кухню хотят с понедельника.

Что касается компании, выполнявшей работы, то по ней идут процедуры включения в реестр недобросовестных подрядчиков.