После масштабного капитального ремонта в Вологде открылась школа №13

В Вологде на торжественной линейке в школе № 13 открыли новый учебный год после капитального ремонта, проведённого впервые за последние полвека. Школа была обновлена как в рамках федеральной программы, так и на средства областного бюджета.

Школа №13 была построена в 1938 году, последний капитальный ремонт был сделан в 50-е годы.

В общей сложности на ремонт школы направлено более 259 млн рублей. В здании заменено практически все: кровля, полы, фасад, окна и двери, инженерные коммуникации, обновлен пищеблок, в нем установлено новое оборудование. Особое внимание было уделено дизайну интерьеров: школа получила уникальный дизайн-код, названный «Расправляя крылья. Встать на крыло», который символизирует путь развития ребёнка в школе и его готовность «покинуть гнездо» после окончания учебы.

Незначительная часть работ еще завершается на втором этаже. К этому дети и родители относятся с пониманием.

На торжественной линейке в школе №13 присутствовал и. о. мэра Вологды Андрей Накрошаев, который отметил, что 2024 год стал знаковым для городской системы образования – был проведен капитальный ремонт в девяти школах и четырех детских садах города. На эти работы было выделено 1,8 миллиарда рублей.