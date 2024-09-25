В Вытегорском округе мужчина ответит в суде за угон машины скорой помощи

28-летний житель поселка Депо Вытегорского округа обвиняется в неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Как ранее сообщало NewsVo, 2 сентября мужчина угнал автомобиль скорой помощи от здания Белоручейской врачебной амбулатории. Обвиняемый решил покататься по поселку, однако, немного проехав, не справился с управлением и врезался в гараж. С места ДТП мужчина сбежал, оставив в салоне угнанной машины сотовый телефон и банковскую карту. Так сотрудники полиции и смогли определить подозреваемого в преступлении.

В настоящее время прокуратура Вытегорского района утвердили обвинительное постановление. Уголовное дело направлено в Вытегорский районный суд для рассмотрения по существу.