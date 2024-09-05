В Вытегорском районе мужчина угнал автомобиль скорой помощи

[ Происшествия ]

Автомобиль корой медицинской помощи угнали от здания Белоруйческой больницы Вытегорского района. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Полицейским удалось задержать подозреваемого в совершении угона. Им оказался ранее не судимый 28-летний местный житель.

Мужчина рассказал, что угнал «УАЗ», чтобы покататься по поселку. Катание закончилось, когда он въехал в гараж, из-за чего автомобиль получил механические повреждения. С места происшествия мужчина скрылся, но оставил в салоне автомобиля пустую бутылку водки и свой сотовый телефон.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Угонщику грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Теги:
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Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области
 

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