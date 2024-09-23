В Вологде полицейский спас девушку от гибели

[ Происшествия ]

Инцидент произошел утром 20 сентября на Ленинградском мосту в областной столице. Об этом сообщает пресс-служба областного Управления МВД России.

Сотрудник патрульно-постовой службы полиции Сергей Глушицкий возвращался с суточного дежурства, когда увидел девушку, сидящую на ограждении моста. В короткой беседе стало понятно, что она собирается свести счеты с жизнью. Своё намерение она объяснила конфликтом с матерью.

«Отвлекая девушку разговорами, полицейский сократил дистанцию между ними и, схватив её за талию, вытащил на безопасное расстояние. Девушка попыталась повторить попытку, бросившись под колеса проезжающих машин. Мгновенная реакция полицейского не позволила ей этого сделать. Сергей Глушицкий отвел девушку на безопасное расстояние и вызвал наряд полиции, который отвез её в отдел для дальнейшего разбирательства», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Теги:
самоубийство полиция спасение жизни
 

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