В Вологде полицейский спас девушку от гибели

Инцидент произошел утром 20 сентября на Ленинградском мосту в областной столице. Об этом сообщает пресс-служба областного Управления МВД России.

Сотрудник патрульно-постовой службы полиции Сергей Глушицкий возвращался с суточного дежурства, когда увидел девушку, сидящую на ограждении моста. В короткой беседе стало понятно, что она собирается свести счеты с жизнью. Своё намерение она объяснила конфликтом с матерью.