«Вологда-Чеваката» вышла в «Финал четырех» Кубка Д. Я. Берлина

Обе команды выиграли два первых поединка, против «ЧГУ-Атланты» и «Юности», а потому этот матч становился решающим, таким своеобразным "четвертьфиналом". Победитель продолжал борьбу за Кубок, проигравший - покидал турнир.



"Пчёлы" выиграли первую половину игры - 32:28. А по ходу третьей четверти их преимущество достигало 8 очков (48:40). Но казанские баскетболистки и не думали сдаваться, да и трибуны подгоняли свою команду. Напомним что матчи предварительного раунда в нашей группе принимала Казань. До конца третьей четверти "казаночки" смогли сократить свое отставание до одного, пусть и дальнего, броска - 51:48.



Старт заключительной десятиминутки остался за «Казаночкой». И даже на какое-то время впервые в матче им удалось выйти вперед (55:57). В последний шесть минут матча шла равная борьба, в которой был либо равный счёт, либо «Чеваката» выходила вперёд. В этих "качелях" вологжанки смогли преуспеть больше и довели матч до победы - 68:65.



Таким образом вологодские баскетболистки пробились в полуфинал турнира, где их уже ждёт «Невинномысск». Матч пройдёт также в Казани 28 сентября. Ещё одну пару полуфиналистов составили ивановская «Энергия» и челябинская «Славянка-ЧКПЗ». Победители пар сыграют в финале, проигравшие - в матче за 3 место.