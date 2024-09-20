Под Москвой поезд Череповец-Адлер столкнулся с застрявшей на путях легковушкой

[ Происшествия ]

Авария произошла вчера, 19 сентября, около трех часов ночи рядом со станцией Быково Раменского округа Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Пассажирский поезд №282 сообщением Череповец – Адлер столкнулся с легковым автомобилем, выехавшим на железнодорожные пути и застрявшим там. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако избежать аварии не удалось. Сообщается, что автомобиль принадлежал каршеринговой службе, а водитель покинул его до ДТП.

В результате столкновения никто не пострадал. Состав не сошел с рельсов, а уже в 4 утра поезд продолжил путь. На расписание происшествие никак не повлияло.

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