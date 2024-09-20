Семнадцатиэтажные дома появятся на окраине Череповца

Напомним, что мэрия Череповца приняла решение о комплексном развитии незастроенных территорий площадью более 820 тысяч квадратных метров на юго-востоке города.

«Установить предельный срок реализации решения о комплексном развитии несмежных незастроенных территорий – 25 лет с момента заключения договора о комплексном развитии. Объём строительства объектов капитального строительства при комплексном развитии несмежных незастроенных территорий составляет не менее 500 тысяч квадратных метров и не более 600 тысяч квадратных метров», — написано в её постановлении.

Согласно документу, юго-восток Зашекснинского микрорайона планируется застроить многоквартирными домами высотой от пяти до 17 этажей. Одновременно окружающую их территорию благоустроят и озеленят, разместят там подземные гаражи и автостоянки, обустроят спортивные, детские, хозяйственные площадки и площадки для отдыха. Во встроенных и пристроенных помещениях многоэтажек разместят объекты обслуживания населения.

Согласно плану, здесь же появятся детские сады, школы, организации культуры и дополнительного детского образования, административные здания, торговые центры, автомойки, мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей, места для отдыха, полицейский участок и другие объекты.

Предусмотрено также размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей, пешеходных тротуаров и переходов, бульваров, проездов, велодорожек и т.д.