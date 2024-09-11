Администрация Череповца решила комплексно развивать незастроенные территории

Мэр Череповца Вадим Германов подписал постановление «О принятии решения о комплексном развитии несмежных незастроенных территорий». Документ опубликован на сайте мэрии города металлургов.

Комплексно развивать решено территорию общей площадью более 820 тысяч квадратных метров, государственная собственность на которую не разграничена, расположенную на юго-востоке города, в Зашекснинском районе. А именно – участки с кадастровыми номерами 35:21:0503001:7086, 35:21:0503001:7087, 35:21:0503001:7088, 35:21:0503001:7089, 35:21:0503001:7090 и 35:21:0503001:7091.

«Определить схему границ несмежных незастроенных территорий, подлежащих комплексному развитию, и перечень координат характерных точек. Определить основные виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации комплексного развития несмежных незастроенных территорий. Определить предельные параметры разрешённого строительства объектов капитального строительства в границах несмежных незастроенных территорий», — цитирует документ "Город Во".

Теперь городской администрации предстоит провести торги и по их итогам заключить договор о комплексном развитии указанной местности.

«Установить предельный срок реализации решения о комплексном развитии несмежных незастроенных территорий – 25 лет с момента заключения договора. Объём строительства объектов капитального строительства при комплексном развитии несмежных незастроенных территорий составляет не менее 500 тысяч и не более 600 тысяч квадратных метров», — написано в постановлении.