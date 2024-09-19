В Верховажском округе под большегрузом обрушился мост

Происшествие случилось вчера днем, 18 сентября, на дороге регионального значения Верховажье – Рогна территории Верховажского округа. Мост через реку Сивчуга обрушился в тот момент, когда по нему двигался большегруз. Машина упала и перевернулась. К счастью, никто не пострадал, сообщает издание «Верховажский вестник».

«В настоящее время дорожные службы работают. Движение на дороге не перекрыто, рядом с мостом есть альтернативный объезд. Ситуацию держу на контроле», – рассказал глава Верховажского округа Александр Дубов на своей странице ВКонтакте сразу же после аварии.