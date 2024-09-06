В Вологде отремонтируют входную группу стадиона «Динамо»

[ Общество ]

Обновленная Лаборатория развития городской среды заявила в своей группе ВКонтакте о планах благоустроить входную группу стадиона «Динамо» в областной столице. В настоящее время идет подготовка к разработке проектно-сметной документации. В рамках проекта создадут комфортную и безопасную зону для входа на стадион, а также обновят прилегающую территорию.

«Стадион «Динамо» является важной точкой притяжения для многих людей: спортсменов, болельщиков, любителей активного образа жизни и просто тех, кто хочет насладиться атмосферой большого спорта. Необходимо обновить входную зону стадиона, чтобы сделать его более комфортным и привлекательным для всех посетителей», – рассказали в Лаборатории.

Архитекторы предлагают вологжанам поучаствовать в опросе по поводу будущего облика спортивной площадки. Выразить свое мнение можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/66d8442d73cee77ab40b3b73/?page=1.

Теги:
стадион Динамо лаборатория городской среды благоустройство
Фото: Лаборатория развития городской среды
 

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