«Чеваката» одержала вторую победу предсезонного тура

«Вологда-Чеваката» одержала вторую победу на предсезонном баскетбольном турнире в Иваново.

В заключительном туре группового турнира памяти тренера Кирилла Литвинова вологодские баскетболистки обыграли команду Суперлиги «Спарта&К-2».

Подопечные Владана Главинича хорошо начали, выиграли стартовую четверть 22:8. Но две следующих десятиминутки остались за подмосковными баскетболистками. Перед последней четвертью «Спарта» уступала только одно очко (45:46). Но последняя десятиминутка осталась полностью за вологодскими баскетболистками, которые выиграли матч со счётом 71:57.

«Я рад, что мы выиграли этот матч, ведь по его ходу были «качели» - подъёмы чередовались с провалами. Надеюсь, в будущем такого будет меньше. Надеюсь, мы будем более сосредоточенными, будем контролировать темп игры, будем использовать наши преимущества над соперником», - сказал после игры главный тренер «Чевакаты» Владан Главинич.

В выходные вологжанки поборются за 1-4 место турнира. В субботу «пчёлы» сыграют с ивановской «Энергией», а в воскресение против «УГМК-Юниор».