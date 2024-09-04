«Вологда-Чеваката» узнала соперников в предварительном раунде кубка России по баскетболу. На предварительном этапе в группе Б «Чеваката» сыграет с «Казаночкой», пензенской «Юностью» и «ЧГУ-Атлантой» из Чебоксар. Игры пройдут в Казани 20-22 сентября. Остальные матчи группового этапа примут Ессентуки, Иваново и Магнитогорск.

Победители каждой группы выйдут в финал четырех, матчи которого запланированы на 28-29 сентября.

Пока, готовясь к кубку России, «пчелы» играют в предсезонном турнире в Иваново. Во втором туре турнира памяти Кирилла Литвинова команда Владана Главинича в овертайме уступила «Казаночке» 67:78. По 11 очков в матче в составе вологодского клуба набрали Александра Карина и Мария Канищева.