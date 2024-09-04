Ремонт стадиона «Динамо» завершился в Вологде

В областной столице завершен ремонт стадиона «Динамо». На объекте заменили освещение на мачтах, обновили беговые дорожки и легкоатлетический сектор. На эти цели было направлено более 69 миллионов рублей.

«Завершился ремонт стадиона «Динамо», который удалось провести благодаря средствам, выделенным из бюджета области по решению врио губернатора Георгия Филимонова. Здесь полностью заменили беговые дорожки, уложив на них новое покрытие. А на четырех мачтах смонтировали современные светильники. Это позволит проводить тренировки и соревнования в вечернее время. В северном легкоатлетическом секторе появились две прыжковые ямы, сектор для прыжков в высоту с шестом и яма для бега с препятствиями. В южном секторе обустроили места для прыжков в высоту и толкания ядра. Стадион уже введен в эксплуатацию», – рассказал и. о. мэра Вологды Андрей Накрошаев.

Ранее, в 2023 году, на стадионе заменили искусственное покрытие футбольного поля. По итогам выполненных работ было получено разрешение для проведения матчей Второй лиги Чемпионата России по футболу на этой площадке.

Помимо этого, в Вологде полностью обновили физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа. ФОКОТы появились на Гоголя, 101, Горького, 160, Можайского, 48А, Панкратова, 82А и Тепличном микрорайоне, 1. На всех пяти площадках есть воркаут-зоны, уличные тренажеры, спортивно-игровые площадки с футбольными воротами и баскетбольными кольцами. Зимой там будут заливать бесплатные катки.

Напомним, на создание ФОКОТов из областного бюджета выделили более 56 миллионов рублей.