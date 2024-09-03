«Чеваката» с победы стартовала в предсезонном турнире

«Вологда-Чеваката» с победы стартовала на предсезонном турнире, который начался сегодня в Иванове.

В первом матче вологодские баскетболистки встретились с «Владимирскими львицами». Основное время встречи завершилось вничью - 73:73. В дополнительной пятиминутке удачливее были подопечные Владана Главинича, начав турнир с победы - 86:79.

«С «львицами» у нас уже третья игра, и легкой не была ни одна. Сегодня мы опять играли овертайм и тяжело играть дополнительное время, не только физически, но и морально. Очень рада, что мы победили, проявили характер», - сказала после игры капитан «Чевакаты» Алина Замараева, набравшая в этой встречи 10 очков.

Предсезонный турнир памяти Кирилла Литвинова продлится в «городе невест» до 8 сентября. Завтра «пчелки» сыграют с «Казаночкой», а в четверг с командой «Спарта энд К-2».

7 и 8 сентября состоятся финальные встречи. Пары соперников определятся по итогам группового этапа.