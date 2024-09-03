Тройное убийство в деревне Рубцово совершил один человек

Управление следственного комитета раскрыло данные первоначального расследования тройного убийства, совершенного в деревне Рубцово под Вологдой. По данным ведомства, во всех преступлениях подозревается один из задержанных. Ранее сообщалось, что по подозрению в массовом убийстве задержаны двое мужчин.

В следкоме уточнили, что один из задержанных испытывал неприязнь к женщине, которая находилась в частном доме, где компания употребляла горячительные напитки.

«Около дома он нанес ей множественные удары по голове подручными предметами. После этого злоумышленник решил убить остальных, нанеся им поочередно множественные удары ножами и иными предметами по различным частям тела. После содеянного фигурант скрылся с места происшествия», - рассказали в ведомстве.

Ранее NewsVo сообщал, что в частном доме деревни Рубцово были убиты три человека. Еще двое пострадавших, в том числе, по предварительным данным, хозяйка дома, с травмами доставлены в больницу.