Тройное убийство в деревне Рубцово совершил один человек

[ Происшествия ]

Управление следственного комитета раскрыло данные первоначального расследования тройного убийства, совершенного в деревне Рубцово под Вологдой. По данным ведомства, во всех преступлениях подозревается один из задержанных. Ранее сообщалось, что по подозрению в массовом убийстве задержаны двое мужчин. 

В следкоме уточнили, что один из задержанных испытывал неприязнь к женщине, которая находилась в частном доме, где компания употребляла горячительные напитки.   

«Около дома он нанес ей множественные удары по голове подручными предметами. После этого злоумышленник решил убить остальных, нанеся им поочередно множественные удары ножами и иными предметами по различным частям тела. После содеянного фигурант скрылся с места происшествия», - рассказали в ведомстве.

Ранее NewsVo сообщал, что в частном доме деревни Рубцово были убиты три человека. Еще двое пострадавших, в том числе, по предварительным данным, хозяйка дома, с травмами доставлены в больницу.

«С подозреваемым, ранее неоднократно привлекавшимся к уголовной ответственности за хищение, хулиганство и угрозу убийством, проведены следственные действия, в том числе проверка показаний на месте. По уголовному делу назначены судебные экспертизы. Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», - также пояснили в региональном следкоме.

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