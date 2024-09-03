Появились первые подробности кровавой драмы в Рубцове

Появились первые подробности кровавой трагедии, которая разыгралась накануне в деревне Рубцово под Вологдой. Там, напомним, накануне были обнаружены убитыми три человека – двое мужчин и женщина. Еще два человека с травмами доставлены в больницу.

Как рассказали местные жители журналистам телеканала «Русский север», в доме проживала женщина вместе со своим мужем. Также в доме жил 21-летний молодой человек, предположительно ее сын. Парень только год назад вернулся из армии.

По словам местных жителей, хозяйка дома оказалась среди тяжелораненых. Именно она вызвала по телефону бригаду скорой помощи.

Среди убитых – супруг женщины и 21-летний молодой человек. Тело еще одной девушки, по словам соседей, нашли в теплице со связанными руками. В региональном управлении следственного комитета рассказали, что тела погибших были найдены с множественными повреждениями. Характер повреждений пока не известен.

Местные жители предполагают, что трагедия произошла во время очередного застолья. По их словам, хозяйка дома часто принимала гостей.

Как ранее сообщал NewsVo, накануне во второй половине дня силовики по горячим следам задержали двух мужчин, подозреваемых в тройном убийстве. Предположительно, одному из них 36 лет, другому 39. По факту жестокого убийства возбуждено уголовное дело.