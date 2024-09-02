Подозреваемые в жестоком убийстве трех человек задержаны

В Вологде по подозрению в тройном убийстве задержаны двое мужчин. Информацию подтвердили в региональном управлении следственного комитета.

Как ранее сообщал NewsVo, сегодня утром в частном доме, расположенном в поселке Рубцово Вологодского округа, были обнаружены тела двух мужчин и женщины со следами телесных повреждений. Еще один мужчина и женщина с множественными травмами были доставлены в больницу.

«Лица, причастные к совершению преступлений, установлены сотрудниками уголовного розыска на территории областного центра», - подтвердили в региональном следкоме.

По данным вологодских СМИ, подозреваемые – мужчины 36-ти и 39-ти лет были задержаны в районе улицы Панкратова.

По факту тройного убийства и покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Мотивы совершенного преступления выясняются.