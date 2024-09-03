Полградуса не хватило для установления в Вологде нового температурного рекорда

[ Общество ]

Вологде не хватило полградуса, чтобы подтвердить температурный рекорд, который был установлен 61 год назад. Накануне в областном центре столбики термометров поднялись до отметки в 28,3 градуса. 2 сентября 1963 года, по словам вологодских синоптиков, была зафиксирована температура в 28,8 градуса.

Зато на западе области подтвержден температурный рекорд 1992 года. В частности, в Бабаеве зафиксирована температура в 28,4 градуса, что аналогично показаниям 32-летней давности.

В целом, как ранее сообщал NewsVo, в начале недели средняя температура в регионе превышает норму на 6-8 градусов, во второй половине недели положительная аномалия составит 2-4 градуса.

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