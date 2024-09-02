Теплая погода сохранится в Вологде на предстоящей неделе

[ Общество ]

На предстоящей неделе на территории Вологодской области сохранится летняя погода. По информации вологодского Гидрометцентра, погоду будет определять антициклон, поэтому осадков не ожидается. В понедельник и вторник столбики термометров поднимутся до +28 градусов, в ночь на среду пройдет похолодание. В ночные часы температура воздуха составит до +9 градусов, днем до 23 градусов выше нуля.

«В начале недели средняя температура будет превышать норму на 6-8 градусов, во второй половине недели положительная аномалия составит 2-4 градуса», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

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