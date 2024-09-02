Воспитанница вологодской СШОР по баскетболу вошла в состав «Чевакаты»

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Воспитанница вологодской СШОР по баскетболу Анастасия Ганюкова – новичок «Вологды-Чеваката».

Насте 16 лет, с 7 лет она занимается баскетболом, выступала на первенстве России в составе сборной Вологодской области, играла в «Кубке Феникса» и детской баскетбольной лиге «Аврора».

«Рада, что уже удалось съездить с «Чевакатой» на матчи во Владимир. Атмосфера в команде очень хорошая, у всех большой запал работать и выкладываться на все сто, что очень круто. Девочки подсказывают мне, помогают, а это очень прибавляет уверенности в себе», - прокомментировала Настя подписание своего первого контракта.

Главный тренер «Вологды-Чевакаты» Владан Главинич пообещал что в главной команде города будут и ещё местные воспитанницы.

«Настя с нами уже более двух недель, и она заслужила свой шанс. Очень надеюсь, что она будет не последней местной воспитанницей, что к нам присоединится. Я приметил ещё нескольких весьма перспективных девушек, правда, ещё слишком юных. Мы будем за ними внимательно следить. На Насте сейчас большая ответственность, ей еще многое предстоит доказать», - сказал главный тренер «Чевакаты».

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баскетбол «Вологда-Чеваката»
 

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