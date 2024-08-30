У вологодского самолета загорелось колесо во время посадки

[ Происшествия ]

У самолета ЯК-40 «Вологодского авиапредприятия» с бортовым номером RA-88231 во время посадки задымилось колесо. Воздушное судно завершало рейс Санкт-Петербург - Вологда, - сообщает группа «Авиационные новости 24» в соцсетях.

«На этапе пробега по взлетно-посадочной полосе аэродромные службы заметили дым и огонь в районе левой основной стойки шасси. На борту находились 28 пассажиров и четыре члена экипажа», - говорится в сообщении.

Благодаря усилиям пилотов, воздушное судно остановилось в пределах взлетно-посадочной полосы. Из-за происшествия на аэродроме была объявлена тревога и прекращены все взлетно-посадочные операции. Пассажиры Як-40 были высажены штатными средствами и доставлены в аэровокзал. Пострадавших в результате инцидента нет.

Технические специалисты обнаружили у самолета разрушение пневматики на левой основной стойке шасси. Прием и выпуск самолетов в вологодском аэропорту возобновился через два часа после ЧП.

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