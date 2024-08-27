В МЧС уточнили информацию с утечкой аммиака в Вологде

[ Общество ]

Вологодское управление МЧС уточнило информацию с утечкой аммиака, которое произошло сегодня в помещении бывшего хладокомбината на улице Ветошкина Вологды.

По информации ведомства, «в складском помещении бывшего хладокомбината лопнула труба. Из неё вытекло небольшое количества темной жидкости неизвестного происхождения с резким неприятным запахом».

Ранее информация об утечке аммиака появилась в группе «Спасатели Вологды». По их словам, они хомутами починили трубу, из которой бежала «темная жидкость неизвестного происхождения».

В результате утечки «угрозы жизни и здоровью граждан нет».

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