Утечка аммиака произошла сегодня на одном из складов Вологды

Утечка аммиака произошла сегодня на одном из вологодских складов, расположенных на улице Ветошкина. Об этом говорится в группе «Спасатели Вологды» в соцсетях. По их словам, до перестройки на складе, где произошла утечка, был некий охладительный цех.

«По приезду зашли внутрь. Оценили обстановку и вызвали 9-ю пожарную часть с прибором для замера концентрации ядовитых веществ. Дальше будем думать, как это все ликвидировать. Одно радует, пострадавших нет», - рассказали спасатели.

Аммиак относится к токсичным веществам, по ГОСТ его относят к 4-му уровню опасности. По физиологическому действию на организм относится к группе веществ удушающего и нейротропного действия, способных вызвать токсический отек легких и тяжёлое поражение нервной системы. Пары аммиака вызывают обильное слезотечение, боль в глазах, химический ожог конъюнктивы и роговицы, потерю зрения, приступы кашля, покраснение и зуд кожи. При соприкосновении сжиженного аммиака и его растворов с кожей возникает жжение, возможен химический ожог с пузырями.