Еще один череповецкий мотоциклист получил травмы в жестком ДТП

[ Происшествия ]

В Череповце накануне еще один гонщик на мотоцикле попал в ДТП. На этот раз происшествие случилось на Советском проспекте.

«39-летний мотоциклист обгонял поток по «встречке» через сплошную линию разметки в районе пешеходного перехода и перекрестка с улицей Коммунистов. Итог закономерен и печален: мотоциклист в больнице с травмой плеча», - рассказал мэр города Вадим Германов.

Напомним, накануне Германов опубликовал видео с ДТП на Октябрьском мосту, которое произошло в воскресенье. Там мотоциклист на скорости 240 км/ч врезался с попутный автомобиль, а затем на встречной полосе повредил еще две машины. Сам он чудом остался жив.

«В связи с участившимися ДТП с участием мотоциклистов череповецкая Госавтоинспекция усилит проведение профилактических и рейдовых мероприятий по нарушению ПДД водителями мотоциклов», - уточнил Германов.

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