Еще один череповецкий мотоциклист получил травмы в жестком ДТП

В Череповце накануне еще один гонщик на мотоцикле попал в ДТП. На этот раз происшествие случилось на Советском проспекте.

«39-летний мотоциклист обгонял поток по «встречке» через сплошную линию разметки в районе пешеходного перехода и перекрестка с улицей Коммунистов. Итог закономерен и печален: мотоциклист в больнице с травмой плеча», - рассказал мэр города Вадим Германов.

Напомним, накануне Германов опубликовал видео с ДТП на Октябрьском мосту, которое произошло в воскресенье. Там мотоциклист на скорости 240 км/ч врезался с попутный автомобиль, а затем на встречной полосе повредил еще две машины. Сам он чудом остался жив.