Попавший в ДТП череповецкий мотоциклист летел со скоростью 240 км/ч

Мотоциклист, который попал накануне в ДТП на Октябрьском мосту Череповца, летел со скоростью около 240 км/ч. Именно на такой отметке застыла стрелка спидометра его мотоцикла «Сузуки» в момент аварии.

«В сухих сводках ГАИ значится лишь, что мужчина 1998 года рождения выбрал скорость, не обеспечивающую постоянный контроль за движением. Однако видео системы «Безопасный город» выглядит, как съемки продолжения «Форсажа». В момент аварии стрелка спидометра мотоцикла «Сузуки» застыла на отметке 240 км/ч», - рассказал в соцсетях мэр города Вадим Германов.

Как позже уточнили в Госавтоинспекции, мотоциклист врезался в автомобиль Хендай Крета, который двигался в попутном направлении, после чего мотоцикл откинуло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилями Киа Рио и Фольксваген Туарег.

По словам Вадима Германова, именно из-за этого ДТП в городе накануне возникли пробки почти на всех основных городских магистралях.

У самого нарушителя врачи диагностировали перелом ключицы, ран плеча и вывих пальца. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.