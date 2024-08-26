Еще два мурала появятся на домах в Вологде

[ Общество ]

В группе ВКонтакте фестиваля стрит-арта «Палисад» сообщили, что художники работают над еще двумя муралами в областной столице. Новые картины появятся на улице Герцена, 115 и Ярославской, 34.

Спецсезон фестиваля проходит в рамках проекта врио губернатора области Георгия Филимонова «Лето Русского Севера».

Напомним, 20 муралов украсили улицы Вологды за время проведения третьего фестиваля стрит-арта «Палисад» приуроченного ко Дню города. Граффити появились как на жилых домах, так и на общественных объектах. Всего за три сезона фестиваля было создано 60 муралов.

Теги:
стрит-арт муралы
Фото: группа ВКонтакте "Палисад - 2024"
 

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