20 зданий в Вологде художники украшают муралами в рамках фестиваля «Палисад»

В Вологде стартовал третий фестиваль стрит-арта «Палисад». Он является частью проекта врио губернатора Вологодской области «Лето Русского Севера» и приурочен к предстоящему Дню города. В течение недели художники со всей страны будут украшать фасады зданий областной столицы. Муралы появятся как на жилых домах, так и на общественных объектах.

«Фестиваль стрит-арта «Палисад» впервые проходил в Вологде в 2022 году. Мы хотели показать вологжанам, что граффити может стать настоящим украшением и даже достопримечательностью города. Второй сезон проекта доказал, что «Палисад» полюбился жителям города. Вологжане обратились к нам с просьбой разместить граффити на их доме, даже идеи предлагали. Более того, данный фестиваль пользуется спросом и у художников – с каждым годом заявок становится все больше. Всего за два сезона было создано 43 мурала», – рассказала начальник Управления по молодежной политике Администрации Вологды Яна Филиппова.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет встреча с художниками в формате открытого диалога. Она состоится 25 июня в скейт-парке «Яма» в 19 часов.

В этом году темами для фестиваля стали «Родина первых», «Вологодское гостеприимство», «Известные вологжане», «Городские легенды», «#МыВместе» и фристайл, то есть свободная тема. В создании шедевров участвуют художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Тулы, Тамбова, Красноуральска, Перми, Мурманска, Нижнего Новгорода, Челябинска, Уфы, Самары, Нальчика – всего 25 участников

«Мы принимаем участие в данном фестивале уже третий раз. В этом году работаем с гербом Вологодской области. Очень мало художников работает с геральдикой, а мы любим это направление. На эскизе также присутствует цитата Максима Горького: «Учиться у всех, не подражать никому». Мы долго искали емкую, звучную фразу, которая бы хорошо отражала сегодняшнюю действительность», – рассказал участник фестиваля «Палисад» Кирилл из творческого коллектива «Цех».

В рамках фестиваля традиционно создается галерея портретов известных вологжан. В частности, появятся портрет космонавта Павла Беляева (проспект Победы, 99), конькобежца Николая Гуляева, легендарного актера и режиссера, народного артиста РСФСР Алексея Семенова, который работал в Драмтеатре.

Яркий и колоритный мурал создает вологодский художник Олег Иванов по адресу: Пошехонское шоссе, 15. На фасаде будет изображен кот Василий из дома на ул. Маяковского, 4, который стал своеобразным символом нашего города. Пушистый рыжий кот любит сидеть на резном наличнике, привлекая к себе взгляды вологжан и туристов.

А первый мурал в рамках фестиваля «Палисад-2024» появился на здании Вологодской городской Думы (ул. Козленская, 6). Граффити называется «Место силы Русского мира».

Также работы ведутся по следующим адресам: ул. Козленская, 40, ул. Пролетарская, 31, Паровозный переулок, 32, ул. Гончарная, 6, ул. Возрождения, 74, проспект Победы, 99, ул. Поселковая, 6, Драмтеатр, у моста 800-летия, забор Ярославских красок, ул. Воровского, 41, ул. Залинейная, 20, ул. Судоремонтная, 4А, Советский проспект, 62, Пошехонское шоссе, 15 и ул. Октябрьская, 63, ул. Лечебная, 15.