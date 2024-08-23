Кратковременные дожди с грозами пройдут сегодня в Вологодской области, начиная с западных районов. К вечеру холодный фронт сместится к центральной части области, в том числе и к Вологде. Ночью вероятность осадков также сохранится.

«В субботу из-за влияния атмосферных фронтов с запада небольшие дожди сохранятся, температура по области составит до +21 градуса. В воскресенье под влиянием антициклона с юга погода улучшится, обойдется без существенных осадков и достаточно тепло – до +24 градусов», - рассказали в региональном Гидрометцентре.

По предварительным данным, в начале следующей недели лето продолжится и днем воздух будет прогреваться до +26 градусов. Среднесуточная температура будет превышать норму на 4-5 градусов.