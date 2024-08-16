Бар «100 RENTGEN» на Кремлевской площади в Вологде закрыли

На двери скандального заведения появилось объявление о том, что быр закрыт в связи с расторжением договора аренды.

Ранее NewsVo сообщал, что 24 июля в ходе оперативного совещания врио губернатора Георгий Филимонов потребовал закрыть печально известный бар. Жители города не раз жаловались на заведение, так как в ночное время пьяные посетители шумели, дебоширили и периодически устраивали драки. С учетом того, что бар расположен в историческом центре города, который постоянно посещают туристы, его закрытие было ожидаемым.

«Ко мне даже в храме с этим вопросом люди подходили. Недавно я ходил на службу в Воскресенский собор, там меня люди неоднократно просили решить проблему с этим притоном», – рассказал врио губернатора.

Договор аренды расторгнут через Росреестр. Помещение собственника было вскрыто аварийно-спасательной службой и владельцем помещения совместно с сотрудниками полиции. Также были поменяны замки, и всё было опечатано. Во избежание конфликтных ситуаций и для охраны имущества на месте работали сотрудники ЧОП, сообщает сетевое издание «Вологда.рф».