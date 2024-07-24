Бар на Кремлевской площади в Вологде закроют

В ходе сегодняшнего оперативного совещания врио губернатора области Георгий Филимонов потребовал закрыть печально известный бар «100 RENTGEN», который располагается на Кремлевской площади в областном центре.

Жители города не раз обращались к Георгию Филимонову с жалобами на этот бар.

«Ко мне даже в храме с этим вопросом люди подходили. Недавно я ходил на службу в Воскресенский собор, там меня люди неоднократно просили решить проблему с этим притоном», - прокомментировал врио губернатора.

Исполняющий обязанности мэра Андрей Накрошаев заявил, что на данный момент ведется работа по расторжению договора аренды с предпринимателем, владеющим заведением. Глава Вологды отметил, что в этом вопросе сотрудничает с городским управлением МВД.