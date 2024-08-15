Новый сезон в чемпионате Суперлиги «Вологда-Чеваката» начнет в Екатеринбурге

Российская Федерация Баскетбола утвердила календарь игр чемпионата России среди женских команд Суперлиги.

В этом году за медали будут бороться 11 команд. В рамках регулярного чемпионата, который продлится с октября по март, команды сыграют друг с другом по четыре матча: 2 подряд – дома и 2 подряд - на выезде. Далее игры плей-офф.

«Вологда-Чеваката» новый сезон в Суперлиге начнет на выезде. Первые матчи наша команда проведет в Екатеринбурге с «УГМК-Юниор» 4-5 октября.

На домашнем паркете в рамках чемпионата Суперлиги команда впервые сыграет 26-27 октября. Соперником вологодских баскетболисток станет дебютант лиги – «Владимирские львицы-ВЛГУ».

Руководить командой в новом сезоне будет сербский специалист Владан Главинич.