Новый глава выбран в Шекснинском районе

В Шекснинском районе выбран новый глава муниципального образования. Районные депутаты утвердили на эту должность Дмитрия Кузьмина, который ранее руководил муниципальным бюджетным учреждением «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления».

По словам начальника департамента внутренней политики правительства области Дениса Дворникова, сейчас в муниципалитете сформирована вполне рабочая команда.

«Особая благодарность заместителю председателя Собрания Владимиру Драницыну за то, что в непростой момент взял на себя бремя лидерства и проявил высокий профессионализм», - пояснил Денис Дворников.

Новый глава района ранее входил в состав совета городского поселения Шексна, и решением муниципального Собрания района был введен районным депутатом.

Кресло главы района было вакантным с 27 июля, когда экс-глава района Сергей Маров объявил о своей отставке.