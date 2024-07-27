Глава Шекснинского района громко ушел в отставку

[ Общество ]

Глава Шекснинского района Сергей Маров заявил об отставке во время приезда в район врио главы региона Георгия Филимонова. Об отставке было заявлено во время встречи Филимонова с жителями района.

«Просто глава должен по-другому работать. Мы рассмотрим ваше заявление, если так дело пойдет», - заявил Георгий Филимонов на встрече с жителями.

Около 3 часов ночи на странице Сергея Марова в соцсетях появилась запись, в которой он заявил об отставке.  

«Земляки! Прошла встреча с руководителем региона Георгием Юрьевичем Филимоновым. Есть запрос на смену власти. Есть - надо удовлетворить. Принимается. Шексне - процветания, коллегам - исреннние слова благодарности за совместную работу. Все будет хорошо! Ухожу с благодарностью ко всем, кто помогал!» (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).

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