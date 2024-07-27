Глава Шекснинского района громко ушел в отставку

Глава Шекснинского района Сергей Маров заявил об отставке во время приезда в район врио главы региона Георгия Филимонова. Об отставке было заявлено во время встречи Филимонова с жителями района.

«Просто глава должен по-другому работать. Мы рассмотрим ваше заявление, если так дело пойдет», - заявил Георгий Филимонов на встрече с жителями.

Около 3 часов ночи на странице Сергея Марова в соцсетях появилась запись, в которой он заявил об отставке.