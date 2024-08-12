В вологодском отделении Союза писателей сменилось руководство

В вологодском Союзе российских писателей сменилось руководство. Союз возглавила поэтесса Мария Суворова. Отчетно-выборное собрание прошло накануне в Вологде.

Ранее региональное отделение Союза российских писателей 16 лет возглавляла журналист и прозаик Елена Волкова.

Мария Суворова — автор четырех поэтических книг. В Союзе российских писателей - с 2013 года. В 2024 году стала финалистом международной литературной премии им. А. Казинцева «Я верю в человека», в 2014 году получила специальный приз всероссийской литературной премии «Русский Гулливер».

«Мы обязательно запланируем на новый творческий сезон серию встреч с нашими авторами на разных площадках города, чтобы вологодский читатель мог познакомиться с книгами членов Союза российских писателей», — рассказала Мария Суворова.

Вологодское региональное отделение Союза российских писателей было открыто в 1998 году. Сейчас в его состав входят 29 авторов из разных городов, районов и округов Вологодской области - Ната Сучкова, Мария Маркова, Ольга Кузнецова, Антон Черный, Галина Щекина, Анастасия Астафьева, Валерий Архипов и другие. Председателями отделения в разные периоды были Галина Щекина, Нина Веселова, Татьяна Тайганова, Сергей Фаустов, Елена Волкова.